Bioscopen vlogen in de jaren zeventig en tachtig geregeld in de fik

In de jaren zeventig waren gewapende overvallen op postkantoren- en agentschappen schering en inslag. De Telegraaf maakte in maart 1973 de balans op: om de andere dag sloegen de criminelen toe, de buit is in totaal 300.000 gulden (gemiddeld 10.0000 gulden per overval), van de 60 daders zijn er 6 gearresteerd. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een ‘bloederig’ verleden.

1 december