Bizarre schuimlaag van algen werd watersporters fataal: ‘hoe voorkomen we herhaling?’

Als hoofdoorzaak wordt vooral naar het bizarre fenomeen van de dikke schuimlaag gewezen. Maar hoe het kon gebeuren dat de ervaren en ter plekke bekende surfers overrompeld werden en in het schuim kwamen, is nog niet bekend.

Met de publicatie van het onderzoek naar het schuim, een korte evaluatie van de hulpdiensten én donderdag de vondst van het lichaam van de wekenlang vermiste Mathijs, vallen steeds meer stukjes van het surfdrama op hun plek. ,,Donderdag waren we met z’n allen voor ons gevoel weer even twee weken terug in de tijd”, zegt surfleraar en mede-eigenaar van The Shore Hans van den Broek, doelend op de hulpdiensten die eergisteren het laatste slachtoffer uit zee haalden. ,,Drie van de jongens werkten bij ons, dus dit sluiten we niet zomaar af. Maar nu hebben we wel de laatste stukjes van de puzzel.”