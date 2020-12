Bjørn wilde liever samoerai zijn en zei zijn vriendin, baan en huis vaarwel

Midden in de Ikiru dojo in Den Haag maakt Bjørn Aris, gekleed in een zwarte kimono, een diepe buiging. Het is doodstil in de zaal. Dan trekt hij zijn zwaard en zwiept ermee door de lucht. Na een aantal snelle, gecontroleerde bewegingen, bergt hij het op in zijn schede. ,,Gesneden lucht verkoopt beter dan gebakken lucht", zegt Aris. Het is een uitspraak waar veel achter zit. Hij was investment banker met managementposities bij ABN Amro en het Engelse Lloyds Bank. In die tijd verkocht hij, naar eigen zeggen, gebakken lucht. Tegenwoordig is Aris meester in de Japanse zwaardkunst, leraar op het gebied van zen en spiritueel schrijver. Onlangs verscheen zijn derde boek: Lessen van een samoerai - De ultieme gids voor een zinvol bestaan.