Blaffende hond houdt Morgenstond wakker, politie en brandweer zetten hoogwerker in

Automobi­list scheurt met 230 kilometer per uur over de A4 bij Den Hoorn

11:02 Een automobilist scheurde in de nacht van vrijdag op zaterdag met maar liefst 230 kilometer per uur over de A4, ter hoogte van Den Hoorn. De bestuurder kon direct zijn rijbewijs inleveren nadat een agent de wegmisbruiker van de weg plukte.