Blaffende honden trekken aandacht bij demonstratie tegen verhoging van hondenbelasting

Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg organiseerde de actie om de geplande verhoging van de hondenbelasting , van 40 euro, terug te draaien. In de gemeente, met een kleine 75.000 inwoners, zijn iets meer dan 3000 honden geregistreerd. Het gemeentebestuur wil de hondenbaasjes vanaf volgend jaar jaarlijks 40 euro meer laten betalen, bovenop de huidige heffing van 66,60 euro. ,,Iemand die in een villa woont, zal niet wakker liggen van dat bedrag”, zei Frank Rozenberg fractievoorzitter van Gemeentebelangen eerder al tegen deze krant. ,,Het zijn vooral de kwetsbare ouderen die een hond hebben als sociaal anker die dit gaan voelen.”

Hoge opkomst

Volgens de fractievoorzitter gebruikt het gemeentebestuur de hondenbelasting als middel om het tekort op de jeugdzorg aan te vullen. ,,Dat is een algemeen tekort dat je nu gaat afwentelen over de ruggen van een specifieke groep inwoners: de hondenbezitters. Dat is niet eerlijk.” Hij is dan ook blij met de hoge opkomst en spreekt van een succes. Het is nu afwachten of de geplande verhoging zal worden teruggedraaid.