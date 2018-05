Blauwalg aangetroffen in natuurzwembad De Put in Rijswijk

Vooral in Wassenaar is er veel risico op een tekenbeet

14:34 Het aantal mensen met de ziekte van Lyme is in sommige gemeenten in Nederland de afgelopen twintig jaar bijna verviervoudigd. In Den Haag ligt die stijging een stuk lager. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM, die onlangs op de site Tekenradar werden gepubliceerd..