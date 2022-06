Blauwalg of niet? Bij deze plassen in Den Haag kun je veilig zwemmen

Hoe dorps is Nootdorp nog als er een tram komt en de metro er stopt?

Hoe dorps is Nootdorp nog? Dat is de vraag die achterblijft nadat het televisieprogramma Het Dorp er op zoek ging naar ‘het echte dorpsgevoel’. Pensionado Henk Rolvink is als ras-Nootdorper opgegroeid met het dorpse leven. Operazangeres Francis van Broekhuizen kwam er min of meer bij toeval terecht.

12:10