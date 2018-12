Blauwbekken voor het milieu? Ach, misschien valt dat best mee...

Een 'jaren tachtig-kind' noemt Simone van Putten (38) zichzelf gekscherend. ,,Eén die zich zeer bewust is van het feit dat we aan de bak moeten als we willen dat ook de generaties na ons nog kunnen genieten van de aardbol." Dus scheidt ze onder meer haar afval, laat ze de warmwaterkraan niet te lang open staan bij het douchen en zorgde ze ervoor dat de parterrewoning in de Vruchtenbuurt goed werd geïsoleerd voordat ze er vorig jaar met haar partner en haar zoontje ging wonen.

Nu doet ze mee aan de proef Zet 'm op 70!, een initiatief ter voorbereiding op de energietransitie in de Vruchtenbuurt. Gedurende drie maanden testen zeventig bewoners wat er met het gevoel van comfort en met de temperatuur in hun huis gebeurt als er wordt verwarmd met een cv-ketel die ingesteld staat op 70 graden, in plaats van op 80 of 85 graden. Op die laatste temperatuur staat de cv namelijk standaard ingesteld.

Nieuwsgierig

,,Ik ben nieuwsgierig wat we er van merken als het langer duurt voor het huis is opgewarmd", zegt Van Putten. ,,Dat geldt ook voor de douche. Misschien heeft het veel impact op ons leven, maar wellicht merken we er amper iets van.''

Zet 'm op 70! is onderdeel van het initiatief Warm in de Wijk, opgezet door een groep bewoners die ernaar streeft de Vruchtenbuurt van het gas af te krijgen en daarin zelf het voortouw neemt. Mirella van der Heide is één van de aanjagers. ,,De bedoeling is dat we als wijk worden aangesloten op een duurzaam warmtenetwerk", legt ze uit. ,,Water stroomt dan met een temperatuur van ongeveer 70 graden de huizen in en daarmee verwarmen we dan onze huizen en ons tapwater.''

Quote Met deze proef kunnen bewoners zich voorberei­den op de komst van een netwerk Van der Heide Volgens Van der Heide wijst onderzoek uit dat zo'n warmtenetwerk van 70 graden waarschijnlijk de meest efficiënte en goedkope manier is om het type huizen in de Vruchtenbuurt - oude, matig geïsoleerde woningen in een dichtbebouwde omgeving - te verwarmen. ,,Sommige bewoners maken zich zorgen en vragen zich af of ze hun huis dan nog wel warm krijgen", vertelt Van der Heide. ,,Met deze proef kunnen bewoners zich voorbereiden op de komst van een netwerk en beoordelen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn om hun huis op een comfortabele temperatuur te houden.'' De TU Delft verzorgt de wetenschappelijke (onderzoeks)kant. Zo worden sensoren geplaatst om de temperatuur binnen en buiten te meten. Gedurende de testperiode worden analyses gemaakt en er komt een eindrapport met resultaten. In de woning van Benno Grevers is de temperatuursensor inmiddels geplaatst. Begin januari wordt door een monteur de temperatuur van de cv-ketel omlaag gebracht. ,,Ik ben wel in voor zulke experimenten", vertelt de Vruchtenbuurtbewoner. ,,Dit soort kleine stapjes kunnen een hoop teweeg brengen voor het milieu."

Het huis waar Grevers met zijn partner en volwassen zoon woont, telt drie verdiepingen en heeft hoge plafonds. ,,Moeilijk te verwarmen, maar dat betekent niet dat we de verwarming steevast hoog zetten", benadrukt hij. ,,Ik trek liever een dikke trui aan dan dat we te veel stoken.''