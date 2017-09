Blessure behandelen kan op Sportcampus

Vier dagdelen per week houden sportartsen en orthopeden van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) spreekuur in het Sport Medisch Centrum. Partner B&B Healthcare voorziet in fysiotherapie en revalidatie. En het centrum doet nog meer. Sporters kunnen er terecht voor voedingsadvies, voor psychologische ondersteuning en voor voetproblemen. Er is een podoloog aanwezig.

De opening van het Sport Medisch Centrum wordt op 12 oktober verricht door sportwethouder Rabin Baldewsingh. De Sportcampus Zuiderpark, gevestigd in een 'iconisch' gebouw, opende in juni de deuren. Er is jaren aan gewerkt om het van de grond te krijgen. De gemeente en de betrokken onderwijsinstelling staken 71 miljoen euro in de bouw van het nieuwe sportpaleis. De eerste paal ging in maart 2015 de grond in