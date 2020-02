Blessure van Dion Malone zorgt voor problemen bij ADO Den Haag

Nieuwe hoofdoffi­cier Zwinkels: ‘Misdaad bestrijden is als onkruid wieden, het is nooit helemaal weg’

12:25 Michiel Zwinkels (50) wordt hoofdofficier in Den Haag in een tumultueuze tijd. Een tijd waarin advocaten, rechters en officieren in grote zaken beschermd worden en niet met naam in de media genoemd worden. ,,Het was naïef te denken dat criminelen uit Mexico zich aan de polderregels houden.”