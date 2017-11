Bleyenberg pakt uit met rooftopfeest tijdens Oud en Nieuw

,,We dachten: waar is de Haagse skyline mét vuurwerk beter te bewonderen dan vanaf ons dakterras?”, vertelt mede-initiatiefnemer Raoul Farla van Bleyenberg, het horecaconcept dat afgelopen zomer opende aan de Haagse Grote Markt. ,, Gasten kunnen van 22.00 tot 4.00 drankjes bestellen aan de open bar: gin tonic, bubbels, biertjes. Gedurende de gehele avond treden allerlei dj’s op.”



Wie onderdeel wil zijn van het nieuwjaarsfeest, moet daar wel wat geld voor over hebben: een kaartje voor NYE Op Het Dak kost 75 euro . Farla: ,,Dat is dus inclusief bijzondere hapjes en drankjes. Het is veel geld, maar gasten kunnen ook écht wat verwachten. Want waar heb je nog meer zo’n killer uitzicht?”



De line-up wordt binnenkort bekend gemaakt, kaarten zijn vanaf nu beschikbaar. ,,Er zijn maar 150 beschikbaar. Wie er bij wil zijn, moet snel zijn.”