Blij met echte ‘bäckerei’ in Bezuidenhout

Wie niet beter weet, zou kunnen denken dat de Duitse bakkerij Baker’s House altijd al aan de Theresiastraat in Den Haag heeft gezeten, zó druk is het er op vrijdagmiddag. Krap een week na de opening staan de lekkerbekken rond lunchtijd in de rij voor Duitse berlinerbollen, bienenstichen en dinkelbrott. Met hun nieuwe zaak maken Mohamed El Allaoui en Moussa Ghait de Duitse inwoners van de hofstad blij.



Op zijn 17de verhuisde El Allaoui van Marokko naar Nederland. De afgelopen dertig jaar opende de ondernemer in de Haagse Schilderswijk en de Stationsbuurt verschillende lunchrooms, bakkerijen én een viswinkel. Nu vond hij het tijd om daar elders in de stad een onderneming aan toe te voegen, en wel in Bezuidenhout. ,,Hier wonen heel wat expats”, legt El Allaoui uit. ,,De Duitse gemeenschap hecht veel waarde aan haar eigen brood: sommigen reizen er zelfs voor naar huis. Ik dacht: Als ik nou een bakkerij voor hen open, is dat niet meer nodig. Bovendien hebben de mensen in deze wijk over het algemeen meer te besteden dan mensen in de Schilderswijk. Voor mij als ondernemer is dat interessant.’’



Toen hij als tiener in Den Haag kwam wonen, ging hij vrijwel meteen aan de slag bij een bakker in Delft. Later opende hij van diezelfde zaak een franchise-vestiging in Den Haag. Het ondernemersleven beviel El Allaoui dusdanig, dat hij de afgelopen jaren meerdere zaken begon. ,,Als ondernemer ben ik voortdurend bezig met om mij heen kijken”, vertelt hij. ,,Waar hebben de Hagenaars behoefte aan? In welk gat kan ik springen? Behalve dat in de wijk Bezuidenhout veel mensen wonen van buiten Nederland die hier naartoe zijn gekomen om te werken, zijn in de buurt ook veel bedrijven en ministeries gevestigd. Werknemers willen tussen de middag een broodje eten.’’ En dus haalde de hij zijn zwager, werkzaam in een bakkerij vlakbij Düsseldorf en in bezit van een heuse Bäcker-Meisterschaft, uit Duitsland hier naartoe. ,,Mijn zusje verhuisde 25 jaar geleden voor haar grote liefde naar Duitsland, maar ze heeft altijd heimwee gehad naar haar familie in Nederland”, legt El Allaoui uit. ,,Toen ze aangaf graag weer terug te komen, was het één en één is twee.”