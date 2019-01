‘Blij van lekker eten, ook zonder vlees’

Het kaartje met het varkentje en de woorden no food aan de muur boven de eettafel van Pim, Marleen en baby Hannah zegt eigenlijk alles. In dit door hen gekraakte huis in het Haagse Zeeheldenkwartier wordt geen vlees gegeten, of ook maar iets wat met dieren te maken heeft. De twee zijn ‘voor een wereld zonder opsluiting en uitbuiting’. En dat mag iedereen weten.



De chili sin carne van vanavond, met de nadruk op sin, is een kliekje van gisteravond, toen het stel kookte voor zo’n 35 vrienden en buurtbewoners. Dat doen ze regelmatig bij hen thuis, met als doel andere mensen te inspireren om veganistisch te koken. Vaak kiezen ze tijdens deze avonden ook een maatschappelijk thema om te bespreken.



,,Laatst hebben we bijvoorbeeld ‘Kattenkwaad’ als thema gehad, een nieuw feministisch initiatief in Den Haag’’, vertelt de energieke Pim terwijl hij de door Marleen ontworpen flyer erbij pakt. Gooi een muntje bij Pim naar binnen en hij stopt niet meer met vertellen over alle misstanden in de wereld en de acties waar zij bij betrokken zijn, constant ondersteund met flyers en posters. Terwijl hij zich bedient van de wraps met een vulling van bonen met tomatensaus, paprikasalade, tempeh, avocadospread en veganaise is er bijna geen speld tussen te krijgen.