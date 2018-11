‘Blijf als politicus weg bij de kleur van een fantasiefiguur’

Politieke partijen en advertentieafdelingen van supermarkten lijken meer op elkaar dan je zo zou denken. Allebei zijn ze dol op inhakers. Als het gaat vriezen, doen de supermarkten erwtensoep in de reclame en stellen politici vragen over dak- en thuislozen. Rond Sinterklaas is dat niet anders. Zodra de banketletters in de schappen worden gelegd, nemen politici hun stellingen in over de kleur van Zwarte Piet.