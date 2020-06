Blijf jij deze zomer thuis? Hier kun je in jouw buurt een duik in natuurplas nemen

Op de meeste plekken waar je in het natuurwater kunt zwemmen in Den Haag en omstreken kun je veilig zwemmen, staat op het kaartje. Volgens de kaart is er voor slechts drie van de ruim twintig wateren in de Haagse regio waar je een duik kunt nemen, een negatief zwemadvies afgekondigd. Het gaat om de waterspeeltuinen Tanthof en Korftlaan in Delft en de Wollebrand in Westland.

Blauwalg

Het negatieve advies wordt gegeven als er bijvoorbeeld, zoals bij de Wollebrand het geval is, blauwalg in het water is gevonden. Wie in water met blauwalg zwemt heeft een grote kans om last te krijgen van huidirritaties en maag - en darmklachten. Ook kijken waterexperts of er bacteriën zoals intestinale enterokokken (IE) en E. Coli in het water aanwezig zijn en onderzoeken ze of de algemene zwemveiligheid in orde is.