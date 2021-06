Blijft Maison Kelder toch in Den Haag? Wethouder ziet verplaatsing binnen de Binckhorst wel zitten

Maison Kelder dreigt stad te moeten verlaten: Hoe Haags is een hazelnoot­taart uit Zoetermeer?

20 mei Maison Kelder dreigt de stad te moeten verlaten als het niet tot een akkoord met de gemeente komt over huisvesting in de Binckhorst. Hoe erg is het als de beroemdste hazelnoottaart van de stad straks niet meer uit Den Haag komt, maar in Zoetermeer wordt gebakken?