Blijkbaar heeft Arnoud toch niet alle standpunten van de PVV losgelaten

Van wieg tot graf 40 jaar nadat haar huwelijk door oorlogs­trau­ma's op de klippen liep, redde Cooi (89) het leven van ex-man

17 maart Ze was al tientallen jaren gescheiden toen de kinderen haar vroegen hun vader te bellen. Wat ooit door een oorlogstrauma kapot was gemaakt, heelde in de gouden jaren van hun leven. Dit keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Jacoba Rolandus Hagedoorn (26 april 1931 – 26 januari 2021).