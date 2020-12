Blikken met Noordzeewater zijn al op, Nederland gaat massaal ‘duiken’ in de achtertuin

Liefhebbers konden een blik zeewater aanvragen, die ze op 1 januari over het hoofd kunnen gieten. ,,Als de mensen niet naar de zee mogen komen, brengen we de zee gewoon naar de mensen”, aldus Alex Schuttert van Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland. Er waren 25.000 blikken gevuld, die 24 uur later allemaal op zijn.

De organisatie is enorm verrast over het enthousiasme. ,,Er zijn in totaal 25.000 blikken gevuld. Het is niet mogelijk om meer blikken met Noordzeewater te vullen. Iedereen blijkt flinke behoefte te hebben aan een frisse start en dat snappen we heel goed, het is een bijzonder jaar geweest. Daarom zijn we druk bezig met (nog) een alternatieve oplossing om toch zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan een massale thuisduik op 1 januari om 12 uur.” Wat dat extra alternatief is, zal later deze week bekend worden gemaakt.