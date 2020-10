Bliksem slaat in dak van woning in 's-Gravenzande en brengt boom tot ontploffing in Rijswijk

VIDEO & UPDATE Bewoner van door bliksem getroffen huis: ‘Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad’

14:42 De schrik zit er goed in bij de bewoners van de Watersnip in ’s-Gravenzande. De bliksem sloeg vannacht in in een dak van een rijtjeshuis. De nok raakte beschadigd en auto’s werden getroffen door vallende dakpannen. ,,Het was echt een verwoestende knal.”