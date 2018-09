Blinde Ed deelt zijn verhaal in de Mensenbieb: 'Ik heb moeten vechten'

Een veteraan in de Mensenbieb, zo kun je Ed gerust noemen. ,,Ik heb het al zo'n negen, tien keer gedaan. Ik vind het gezellig, een fijne manier om met anderen in contact te komen. Uiteindelijk is het voor iedereen goed, om af en toe te spreken met mensen die je anders nooit zou ontmoeten.''



Ed was gisteren in de mensenbibliotheek te vinden onder het kopje 'blind'. ,,Dat was ik al bij geboorte. En dat heeft behoorlijk wat consequenties gehad: als 6-jarige ben ik naar een blindeninternaat gegaan en sliep ik doordeweeks dus niet bij mijn ouders. Zeker in het begin had ik last van heimwee en was ik jaloers op mijn zus, die wel gewoon thuis woonde.''