Blinde vrouw (80) heeft drie momenten per dag zorg nodig, maar thuiszorg kan maar één keer per week

Wordt jouw baby de eerste in dit nieuwe geboorte­cen­trum: ‘Verhuizing militaire operatie’

Als er nu prinsesjes geboren worden in Den Haag, zoals Amalia, Alexia en Ariane in het verleden, komen ze op de wereld in het nieuwe HMC Moeder- en Kindcentrum in de Haagse binnenstad. Het is de opvolger van de koninklijke geboortekliniek Bronovo. ,,Vanaf zondag de eerste bevallingen.’’

7:02