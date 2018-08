Blinden mogen subtiele details zandsculpturen voelen

De blinde Henri Brendal was één van de geluksvogels die vandaag de zandsculpturen langs zijn vingers mocht voelen. Aan de hand werd hij door projectmanager Henk Lobel meegenomen. ,,Mijn hand werd gelegd op details en grotere vlakken om de verschillende vormen te voelen’’, vertelt hij. Zo kreeg hij zuilen te voelen, gezichtjes, maar ook een stoomwals.



Lobel kreeg de eer om blinden mee te nemen langs de kunstwerken. ,,We leiden ze langs de vormen van de zandsculpturen zodat ze kunnen voelen wat het precies is, wat de structuren zijn en wat de kleine details zijn. We vertellen ze dan ook het verhaal van de zandsculptuur: waar het over gaat en wie het gemaakt heeft.’’



Die uitleg is voor de blinde Brendal noodzakelijk. ,,Als je als blinde alleen zou voelen, zou je moeite hebben met de herkenning’’, legt hij uit. ,,Ik voel de vormen en ik maak daar in mijn hoofd een beeld van. Ik heb als kind kunnen zien, dus van bijvoorbeeld een stoomwals heb ik wel een plaatje in mijn hoofd. Als ik dan de rondingen voel, dan zie ik ook wel het geheel voor me.’’



Ook morgen kunnen blinden mee worden meegenomen langs de zandsculpturen. Maandag gaan de kunstwerken tegen de vlakte.



