Bloed op de grond bij Wolweversgaarde na mogelijke steekpartij

Op de grond liggen bloedspetters. Volgens omstanders is dit afkomstig van een jonge jongen die in zijn hoofd zou zijn gestoken. Of dit daadwerkelijk het geval is kan de politie nog niet bevestigen.



De Forensische Opsporing (FO) onderzoekt de zaak. In de nabijgelegen containers wordt gezocht naar het mogelijke steekwapen. Van wie het bloed afkomstig is en hoe het met het slachtoffer gaat, is vooralsnog onduidelijk.



Een gedeelte van de straat is tijdelijk afgesloten.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!