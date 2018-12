Bloedfanatiek tot het einde

Bas Kolthoff (10 mei 1948 - 8 december 2018) ging, na het behalen van zijn hbs-b eindexamen naar de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Terwijl hij als leerling zijn ouders wanhopig moet hebben gemaakt (Bas deed meerdere malen een klas over en versleet in totaal drie Haagse middelbare scholen) was hij als docent als een vis in het water in het onderwijs. Hij begon als jonge gymleraar op de Van Ostadeschool in de Schilderswijk. Daar stond destijds Aad de Mos als onderwijzer voor de klas. Na de Van Ostadeschool volgde de Anne Frankschool, de scholengemeenschap Thorbecke en de meao op de Waldeck Pyrmontkade.



Ondertussen was hij ook een fanatieke ijshockeyer bij Hijs Hokij. Naast zijn werk als gymleraar had Bas een ijshockeyschool. Eerst op de Houtrust later de Uithof. Menig Haags jongetje heeft van Bas leren schaatsen. Toen de meiden ook mee gingen doen coachte Bas ze naar een internationaal toernooi in Canada.



Jane Fonda ontketende, begin jaren tachtig, een aerobic-rage in de wereld. Bas werd gevraagd om op Haagse sportscholen les te geven. Hij kocht een videoband van Fonda en ging er even voor zitten. Vervolgens stond hij als instructeur voor grote groepen vrouwen die wilde sporten op de beat van harde disco. Niet té hard want daar hield Bas niet van. Als bedrijfsleider, eerst bij Caesar Sport later bij Max Health Club, had hij niet alleen sportief de leiding. Hij was een gastheer en een vriend voor velen. Alle sporters kende hij bij naam en hij miste je als je een je keertje oversloeg.