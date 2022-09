Bloeit er liefde op? Eindelijk een date gevonden voor eenzame otter Max

Er is eindelijk een date gevonden voor otter Max. Nadat hij vorig jaar zijn liefje Skittle verloor voelde hij zich eenzaam. Na een lange zoektocht is er een vrouwtje gevonden en maandag is het tijd voor een eerste date.

Otters Max en Skittle waren jarenlang een geliefd paar in Sea Life Scheveningen. Vorig jaar kwam Skittle te overlijden. Volgens de verzorgers was duidelijk te zien dat Max een maatje miste. Ze gingen daarom op zoek naar een nieuw vrouwtje voor de eenzame otter.

Het nieuwe vrouwtje, een Aziatische kleinklauwotter net als Max, heeft haar intrek al genomen in Scheveningen. ‘Ze hebben eerst om de beurt in het buitenverblijf gezeten’, meldt Sea Life Scheveningen. Op deze manier konden de dieren alvast aan elkaars geur wennen. Daarna hebben de verzorgers een afscheiding gemaakt in het verblijf met gaas. Zo konden de dieren elkaar wel zien, maar nog niet echt dichtbij komen.

Volledig scherm Zowel het nieuwe vrouwtje als Max zijn kleinklauwotters © Sea Life Scheveningen

De afscheiding wordt maandag weggehaald en dan kunnen de twee otters op voor hun eerste officiële date. Of de liefde weer zal opbloeien, is nog de vraag. Maar de verzorgers zeggen er alle vertrouwen in te hebben dat de dieren ‘dikke maatjes zullen worden.’

Sea Life is alleen nog op zoek naar een naam voor de nieuwe otter. Er zijn drie namen waaruit het publiek mag kiezen: Maya, Kuma of Sawa. Stemmen kan via de sociale-mediakanalen van Sea Life.

