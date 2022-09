Bloemen bij Britse ambassade vanwege overlijden van koningin Elizabeth, condoleanceregister wordt geopend

Man rijdt te hard, heeft cashgeld bij zich, xtc-pil­len én flessen lachgas

De politie heeft dinsdagmorgen een man aangehouden in Rijswijk die vanaf Zoetermeer niet alleen veel te hard reed, maar ook nog eens 2000 euro cash bij zich had, in het bezit was van xtc-pillen en flessen lachgas vervoerde.

