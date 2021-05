Bloemen en gedichten: Scheveningen herdenkt de vijf omgekomen surfers

Scheveningen herdenkt vandaag de vijf surfers die precies een jaar geleden om het leven kwamen in het verstikkende zeeschuim. In stilte, met het neerleggen van bloemen en het halfstok hangen van vlaggen.

Op verschillende plekken op het strand prijken vijf bloemen, symbool voor de vijf veel te jong omgekomen surfers. In de dagen na het drama op 11 mei 2020 werden al bloemen neergelegd en in het zand gestoken ter nagedachtenis. De veelal witte rozen met op de achtergrond het noordelijk havenhoofd met de grote rotsblokken, werden daarmee een symbool voor het onmetelijk verdriet. Ook nu, een jaar na dato, worden de rozen in vijftallen geplant. Deze keer aan de rand van een kalme zee, zonder metersdikke schuimlaag.

Op het noordelijk havenhoofd, ter hoogte van de blokken waar dat andere zo bekende symbool is geschilderd, de vijf witte vissen op een zwarte achtergrond, stonden vanmiddag rond het middaguur tientallen nabestaanden, bekenden en belangstellenden stil bij de dood van de vijf surfers. Ook daar werden bloemen en gekleurde schelpen achtergelaten.

Tekst gaat verder onder de fotoslider

Het verdriet raakt niet alleen de directe nabestaanden. Een echtpaar dat eerst op het havenhoofd stilhoudt en later ook op het strand even een moment van bezinning neemt, komt zelfs uit Naarden gereden. ,,We zouden naar Noordwijk gaan, maar lazen gisteren dat het een jaar geleden was. Daarom zijn we maar eerst doorgereden hierheen”, zegt de vrouw. ,,Ik heb zelf vroeger ook veel gesurft, daarom doet het me wel wat”, vult haar man aan.

Gedichten

Ook bij strandpaviljoen The Shore werden vanochtend al bloemen gelegd en kaarsen neergezet, op de plek waar een jaar geleden spontaan een zee van bloemen en kaarten ontstond. Daarboven hangt het bord met daarop de vijf witte haringen. Een vrouw met een witte roos in haar hand heeft het moeilijk als ze aan komt lopen. Beschut onder haar paraplu schiet ze vol bij het zien van de overige bloemen. Na enkele minuten loopt ze langs het paviljoen verder richting het strand.

Het is niet alleen de surfgemeenschap die weer terugdenkt aan die onstuimige maandag een jaar geleden. de Scheveningse vlag op de Vuurtoren hangt vandaag halfstok. En in museum Muzee is vanaf vandaag een tentoonstelling te zien die speciaal gewijd is aan het surfdrama. Het is een wisselende expositie, waarvoor iedereen foto’s, gedichten of andere werken kan insturen.

