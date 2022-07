Bloemen op plek van fataal ongeluk waarbij 19-jarige scooterrijdster om het leven kwam

In reacties op sociale media vragen Hagenaars zich af of het verkeerslichtensysteem in Den Haag niet op de schop moet. Standaard is dat zowel recht doorgaand (snor)fietsverkeer als afslaand verkeer tegelijkertijd groen heeft. Omdat er op dit kruispunt met de Oude Haagweg een extra stoplicht is in de middenberm, is het onduidelijk of de verkeerslichten op deze plek op dezelfde manier werken.