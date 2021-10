Bloemen voor man die ‘onder tram werd geduwd’ en stierf; onderzoek nog in volle gang

videoBij de halte in Den Haag waar maandagavond een man onder een tram kwam en stierf, liggen de volgende ochtend een aantal bosjes bloemen. Volgens getuigen werd de man geduwd door drie jongens. De politie kan alleen nog bevestigen dat er iemand is overleden ‘na een aanrijding met een tram’.

Een paar bosjes bloemen. En verder tal van blauwe beschermingshandschoenen van hulpverleners op straat. Bij de tramhalte in Ypenburg aan de Rijswijkse Landingslaan waar gisteravond een man overleed, is weinig meer te zien wat herinnert aan die afschuwelijke gebeurtenis.

Het is rustig op de straten in Ypenburg. Bijna uitgestorven. Een woordvoerster laat dinsdagochtend weten dat het onderzoek nog in volle gang is. En dat de politie ‘hopelijk vandaag met meer informatie kan komen’. De drie jongens waar gisteren volop naar werd gezocht zijn vooralsnog niet gevonden.

Verwondingen

Terug naar maandagavond. Rond 20.45 uur staat een man bij de tramhalte op de Anthony Fokkersingel in Den Haag. Hij komt onder een tram terecht die vanuit Delft richting Rijswijk rijdt. Volgens een aantal getuigen wordt hij geduwd. De politie, twee ambulances en meerdere brandweereenheden komen naar de plek van het ongeval. Het slachtoffer overlijdt kort erna aan zijn verwondingen.

De trambestuurder heeft de schrik van zijn leven, meldt werkgever vervoersbedrijf HTM. ,,Hij is opgevangen door de politie en snel daarna door ons.” Ook onder getuigen en buurtbewoners heerst grote verslagenheid.

Volledig scherm Bloemen bij de halte in Ypenburg waar gisteren een man onder de tram kwam. © Regio15

Om 21.30 uur komt een Burgernetmelding naar aanleiding van de aanrijding. De politie zoekt ‘in verband met een ernstig incident drie donker getinte jongens’. Zij dragen alle drie zwarte kleding, een trui met capuchon met aan de voorkant witte letters. Het is niet duidelijk of zij worden gezocht om dat ze verdachten in de zaak zijn of juist getuigen. Het drietal gaat er na de gebeurtenis vandoor.

De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de aanwezigheid van de jongens in de buurt en de aanrijding. Het is echter onduidelijk in welke hoedanigheid ze er mogelijk bij betrokken waren, aldus een woordvoerder.

