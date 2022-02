Bloemenkwekers vrezen export vanwege situatie in Oekraïne: ‘Prijzen dalen als een idioot’

Populari­teit bloemen en planten groeit: ‘Mensen willen werkplek thuis gezelliger maken met groen’

Een bloemetje of plantje in huis halen om de werkplek thuis op te vrolijken is populair in coronatijd. Het is mede de reden dat de wereldwijde export van sierteelt is de afgelopen vijf jaar flink gegroeid, met een jaarlijkse gemiddelde groei van bijna vier procent.

17 januari