Bloemenverkopende serieoplichter achter tralies

Een oudere vrouw in Haagse Hout werd deze week slachtoffer van de man. De bloemenverkoper bij haar aan de deur bood aan om de bloemen meteen in een vaas te zetten. Toen hij vertrokken was, bleek ze een flinke som geld te missen.



In het flatgebouw van de vrouw raakte de diefstal bekend. Toen de bloemenverkoper voor de tweede keer ergens in het gebouw aanbelde, werd hij door een bewoonster herkend. Zij belde de politie, waarop agenten de man aanhielden.



Pas op het bureau kwam de politie erachter dat ze een bekende te pakken hadden. In het computersysteem bleek de man al tientallen keren in verband gebracht te worden met vergelijkbare diefstallen in het hele land. Telkens deed hij zich voor als bloemenverkoper, telkens waren oudere mensen het slachtoffer.



De man zal zich volgens de politie voor de rechter moeten verantwoorden. Op dit moment wordt onderzocht in hoeveel zaken er hard bewijs is.