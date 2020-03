Bloemkunstenaar Pim maakt van elke dag iets positiefs: ‘Een glimlach blijft het belangrijkst’

Op een normale werkdag runt Pim van den Akker het internationale onlineplatform Flower Factor, waar hij bloemenkwekers via informatiepakketten en lessen over bloemen en planten koppelt aan de rest van de wereld. Maar normale werkdagen, die zijn er niet meer in de sector die hard getroffen wordt door de gevolgen van het coronavirus.

,,We zijn een platform voor, door en met de kwekers. Veel van de betrokkenen hebben het dus op dit moment ontzettend moeilijk met de ingestorte handel. In deze tijd zijn er echter wel meer mensen die het heel zwaar hebben en keihard moeten werken. Ondanks onze eigen problemen, willen we hen een hart onder de riem steken”, verklaart Van den Akker zijn missie.

Moeilijke tijden

,,Gisteren heb ik alle overgebleven bloemen uitgedeeld. Ik gaf ze aan kinderopvangcentra, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten, de brandweer en de politie. Ook de vrachtwagenchauffeurs van supermarktdistributeurs die door al het hamsteren overuren draaien zodat wij boodschappen kunnen blijven doen heb ik niet vergeten.” Die actie sloeg aan. ,,Ik had een prachtige dag. Mensen waren zó blij verrast en ontroerd. Ze vroegen zich af waarom. Nou gewoon, omdat je doet wat je doet in moeilijke tijden. Die positieve energie is belangrijk in dit soort tijden. Even die glimlach op het gezicht kunnen krijgen.”

Vandaag heeft Van den Akker alweer een nieuw doel. ,,Ik maak en deel een videootje met wat kinderen waarin we gaan knutselen met bloemen. Dat is voor thuiszittende kinderen namelijk veel beter dan de iPad. Ik probeer mensen verder op te roepen naar de lokale bloemist te gaan. Haal een bloemetje voor jezelf of voor een ander die het echt nodig heeft. Want juist bloemen maken mensen echt blij en dat is in deze periode heel belangrijk.”