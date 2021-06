Blote mensen in ‘glazen’ hotel trekken bekijks in Scheveningen: ‘Heel apart’

We mogen weer Cabaretier Roué Verveer kan eindelijk weer ‘dollen met de mensen’, zaterdag trapt hij af in Delft

1 juni Nederland gaat langzaam van het slot af. Vanaf zaterdag mogen theaters, musea, bioscopen en restaurants weer open. Cabaretier Roué Verveer trapt meteen die dag af in Theater De Veste in Delft. Wij spraken hem voor de rubriek We Mogen Weer.