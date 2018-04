Blowverbod valt niet goed: 'Kom op, dit is toch Nederland?'

,,Kom op zeg, dit is toch Nederland?'' De Litouwse achter de bar van café Cremers klinkt oprecht geschokt als ze hoort dat Den Haag een blowverbod heeft ingesteld. In de binnenstad mogen er op straat voortaan geen joints meer worden opgestoken. Net als op de Scheveningse boulevard, rond station Den Haag Centraal, in het Laakkwartier en bij het Zuiderpark.

Bizar, vindt de Litouwse. ,,We doen niets fouts, we doen niemand kwaad. Natuurlijk steek je geen joint op bij een kinderopvang. Maar waarom zou dat in een park of op straat niet mogen? Voor mij is een verbod geen discussie'', zegt ze. ,,Dit is 0nze vrijheid.''

Dat het 'eerste land ter wereld dat blowen toestond' steeds strenger wordt als het om softdrugs gaat, doet haar verdriet. ,,Ik begrijp er niks van. Echt niet.'' Ook bij de klanten van café Cremers is er weinig begrip. De Haagse blowmaatregel volgt op voortdurende klachten uit de stad over stank- en geluidsoverlast, stelt de gemeente Den Haag. Maar in de donkere rook- en blowkelder denken ze er het hunne van.

,,Natuurlijk komt dat voor'', zegt Stefan, die zelf nooit op straat een joint zal roken. ,,Dat doe ik niet. Ik hou rekening met mijn omgeving. Dat is een normale fatsoensnorm'', vindt hij.

De vraag is meer of de Haagse blowoverlast zo'n rigoureuze maatregel rechtvaardigt. Allard (58) hoeft daar niet lang over na te denken. ,,Een blowverbod op straat, in de binnenstad? Haal liever de auto's van de straat. Die geven pas overlast'', zegt hij.

Allard is van het type: 'leven en laten leven'. ,,Weet je, de mensen die dit soort regels verzinnen doen dingen die ik niet leuk vind. Daar doe ik niet moeilijk over. Maar doe dan ook niet moeilijk over mij en mijn blowtje.''

Thuis

Bij coffeeshop London aan de Torenstraat weegt een medewerker (die niet met naam in de krant wil) nauwkeurig marihuana af voor een gehaaste klant. Als het blowverbod ter sprake komt, schudt hij zijn hoofd. ,,Jammer'', zegt hij tussen de werkzaamheden door. ,,Het wordt de blower hier steeds moeilijker gemaakt.'' Van buren krijgt de coffeeshop nooit klachten over geluids- of stankoverlast, bezweert de medewerker. Dat komt ook doordat ze ervoor zorgen dat niemand voor de deur gaat staan roken. ,,Daar spreken wij iedereen op aan.''

Bij Cremers hebben ze soms wel last van klachten, getuige het krijtbord bij het raam. ,,Denk aan de buren!'', staat er met grote letters op geschreven. In de kelder staart Stefan niet al te vrolijk voor zich uit. ,,Dat blowverbod op straat vind ik al niet leuk, maar straks moeten ook de rookruimtes nog weg. Dan word je als blower dus gedwongen om thuis te zitten roken. Nou, daar gaan je sociale contacten.