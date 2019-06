‘Blufpoker’ in de Haagse gemeenteraad: Vastgoedsector dreigt stad links te laten liggen

Beleggers en bouwers dreigen Den Haag links te laten liggen en schaarse huurwoningen in de stad te verkopen. Ze zijn geschokt door het Haagse besluit om als eerste gemeente in Nederland de vrije huursector aan banden te leggen.

Ondanks de waarschuwingen van een keur aan projectontwikkelaars, beleggers en belangenbehartigers van de vastgoedsector stemde de gemeenteraad vanavond ruimschoots in met de plannen van wethouder Boudewijn Revis.

Wie meer verdient dan 57.000 euro (alleenstaanden) of 67.000 euro (meerpersoonshuishoudens) komt in Den Haag niet meer in aanmerking voor een middeldure huurwoning. De benodigde huisvestingsvergunning zit er voor hen niet in.

Heet onder de voeten

,,De maatregel is keihard nodig’’, zei de wethouder vanavond weer. Docenten, politieagenten en verpleegkundigen kunnen in Den Haag amper nog een betaalbare huurwoning vinden. ,,We moeten voorkomen dat mensen met een modaal inkomen de stad verlaten.’’

Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP is blij dat de raad zich niet te veel heeft aangetrokken van de harde woorden van de vastgoedsector. ,,We hebben de blufpoker van het vastgoedcasino weerstaan’’, zei hij niet zonder plezier. ,,Het wordt de beleggers en de ontwikkelaars wat heet onder de voeten. En dat wordt straks alleen maar erger.’’

Het raadslid doelt op plannen van steden als Amsterdam en Utrecht om nog harder in te grijpen in de vrije huursector, bijvoorbeeld via maximale huurprijzen. Ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil dat steden bij exorbitante huurprijzen straks kunnen ingrijpen.

Portefeuille

Vastgoedbelegger Rob Brinkel kondigde vanavond aan zijn ‘grote portefeuille’ in Den Haag af te bouwen. ,,De regulering van vrije-huursector maakt dat ik vrijkomende huurwoningen zal gaan verkopen.’’