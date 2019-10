Blunder Björn Bénard leidt nederlaag Scheveningen in: ‘Gebrek aan treffers opnieuw afgestraft’

VIDEO Bruilofts­gast bespuugt beveili­gings­be­amb­te nadat Lamborghi­ni crasht, verhuurder doodziek van incident

12:41 Een peperdure Lamborghini Huracan van een Utrechtse verhuurder, die onderdeel was van een trouwstoet, is vannacht in botsing geraakt met een busje op de kruising van de Pettendijk en de Lange Kruisweg in Maasdijk. Na de botsing liep het zodanig uit de hand dat een 30-jarige beveiligingsbeambte van het busje werd aangevallen en meerdere keren in haar gezicht werd gespuugd.