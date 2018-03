BN'ers in de bres voor vergeten kind op het Plein: 'Elk kind heeft recht om kind te zijn'

In de regen verzamelden zich gisteren tientallen mensen op het Plein om met muziek én een 10-kilometer lange supportsjaal aandacht te vragen voor een jeugdzorgbeleid waarbij het belang van het kind voorop staat en er geluisterd wordt naar hun verhalen. ,,Het is een gebaar, naar de kinderen en naar andere mensen toe. We zijn voor elkaar bezig'', vindt comedian Jandino Asporaat.



,,Een kind mág niet vergeten worden'', stelde RTL-presentatrice Natascha Froger bij het slotevenement van Het Vergeten Kind. ,,Elk kind heeft recht om kind te zijn. Ondanks waar het geboren is of opgegroeid is, hoe die zich ook gedraagt.''



De gigantisch lange sjaal staat vol met lieve supportberichten als 'Je mag er zijn', kom op, hou vol' en 'geloof in jezelf'. ,,Tien kilometer is geweldig. De volgende keer komen we met 40 kilometer!'' roept zanger Jamai Loman uit. ,,Nu wordt de sjaal opgeknipt in kleine delen. Ze worden dan gewassen en gedroogd en komen dan bij de kinderen terecht.''