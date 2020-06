Boa's schrijven geen bonnen uit en demonstreren

Niet alleen in de grote steden wordt er gedemonstreerd, ook in andere steden staan acties op het programma. Daar zullen groepen boa’s een statement maken door op de foto te gaan terwijl ze een vuist op hun hart houden. Die foto's worden via sociale media verspreid.

Op Tweede Pinksterdag werd er ook al actie gevoerd. Op Hemelvaartsdag werd in IJmuiden een boa mishandeld. Volgens de bonden is de mishandeling in IJmuiden geen uitzondering. ,,We worden geschopt, geslagen en bespuugd. Elke dag zonder beschermingsmiddelen handhaven is er een teveel”, aldus een boa bij de actie in Amsterdam. Ze willen kunnen beschikken over beschermingsmiddelen, zoals wapenstokken of pepperspray.