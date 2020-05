Boa’s voeren op tweede pinksterdag opnieuw actie

Op Hemelvaartsdag werd in IJmuiden een boa mishandeld. Daarom werd er vandaag op meerdere plekken in het land actie gevoerd door de opsporingsambtenaren, bijvoorbeeld in de Loudonstraat in Den Haag, in Zoetermeer en bij het gemeentehuis in Rijswijk.

Tijdens de actie op tweede pinksterdag zullen in meerdere steden geen bonnen worden uitgeschreven. Ook wordt er nagedacht over hardere acties. Daarover overleggen de bonden de komende dagen met hun achterban. ,,We hebben in bepaalde omstandigheden beschermingsmiddelen nodig”, meent Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP.

Pepperspray

Volgens de bonden is de mishandeling in IJmuiden geen uitzondering. ,,We worden geschopt, geslagen en bespuugd. Elke dag zonder beschermingsmiddelen handhaven is er een teveel”, aldus een boa bij de actie in Amsterdam. Ze willen kunnen beschikken over beschermingsmiddelen, zoals wapenstokken of pepperspray.