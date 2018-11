Boa wacht lang op politiehulp

,,Nee, jullie zijn geen prioriteit op dit moment.'' Het is een zin, stelt Richard Gerrits van vakbond BOA ACP, die de boa's in deze regio geregeld te horen krijgen als ze om politie vragen. Bijvoorbeeld omdat ze een persoon hebben aangehouden en deze naar het politiebureau moet worden vervoerd. Het betekent dat de toezichthouders met de arrestant op straat moeten wachten, met alle risico's van dien. ,,Denk aan het horecateam. Zij komen mensen tegen die aan het stappen zijn, drank en drugs gebruiken.‘’



De verhoudingen met de Haagse politie is goed, benadrukt Gerrits. ,,Maar het is gewoon de realiteit. De politie heeft personeelstekorten. De eerste aandacht is voor 'prio 1' meldingen, waar meteen op gereageerd moet worden. Daar hebben ze met name in de avonduren en de weekenden hun handen vol aan.‘’



Gerrits baseert zich op een onlangs gehouden mega-enquête onder boa's. Daaruit bleek ook dat een op de drie handhavers te maken krijgt met (verbaal) geweld.



De politie kan de klachten van de boa's niet bevestigen. Simpelweg omdat in het systeem incidenten met boa's en aanrijtijden van een politiewagen richting een handhaver niet apart vastgelegd worden. ,,Het is daarom lastig om hierop te reageren'', aldus een woordvoerder.