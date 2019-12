Boaz en Milo halen 10.000 euro op voor stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

Familie van bestuurder die in het water belandde vindt na twee dagen zoeken auto terug tussen riet

22 december De auto van de vrouw die in de nacht van donderdag op vrijdag in het water belandde naast de A4 is eindelijk gevonden. De familie zocht zaterdagavond verder nadat de brandweer er al van uit was gegaan dat de vrouw niet met een auto in het water was beland.