Bob de Bouwer komt naar de stad en hij is kwaad

Van wieg tot graf Onder de leiding van Just groeide zijn bridgeclub uit tot de grootste van Europa

28 oktober Hij wilde bridgen in clubverband en richtte daarom Leidschenhage op. Het werd de grootste bridgeclub van Europa. Met Just Verschuur, hoffelijk en daadkrachtig, aan het roer. Deze week in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Just Verschuur (21 november 1926 - 9 augustus 2019).