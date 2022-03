Bob en Marloes hebben huis nog niet verkocht of weemoed slaat toe: ‘Eigenlijk nu al heimwee’

De twee kochten het huis in de zomer van 2017 en na een half jaar buffelen konden ze het begin 2018 betrekken. ,,We wilden echt heel graag in deze straat wonen”, zegt Marloes. ,,Dit was wat er op dat moment voorbij kwam en we hapten meteen. Achteraf hebben we ons enorm verkeken op de klus die het zou worden. Er was decennialang niks gedaan en we moesten het dan ook compleet renoveren.” Bob: ,,We zijn behoorlijk naïef aan de verbouwing begonnen. En dat is misschien maar goed ook. Anders hadden we het waarschijnlijk niet aangedurfd. En nu zijn we hartstikke blij dat we het gedaan hebben. Het huis is helemaal zoals we het voor ogen hadden.”