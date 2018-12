Bob Schwarze: een Scrooge 2.0

Grote verslagen­heid onder redders over verongeluk­te kitesurfer

17:08 Ook onder de redders van de KNRM en vrijwilligers die dit weekeinde uren hebben gezocht naar een kitesurfer, is de ontsteltenis over zijn dood groot. Dat zegt Kees Brinkman, woordvoerder van dé redders op zee, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), terugkijkend op het dramatische verongelukken van de kitesurfer in Scheveningen dit weekeinde. ,,Het is de eerste keer dat we iemand dood hebben aangetroffen en niet hebben kunnen redden uit zee”, zegt Brinkman.