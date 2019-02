‘Bobbie’ ten onrechte doodverklaard: ‘Stomme grap’

Op facebookpagina ‘Fox Kids and Jetix’ was het overlijdensbericht te lezen. ‘Gert-Jan van den Ende 1962 – 2019: Gert-Jan van den Ende was met name bekend als Bobbie uit het kinderprogramma Ernst, Bobbie en de Rest. Hij overleed vandaag aan een hartstilstand. Rust zacht, soepkip’. Onder het bericht werd door fans geschokt gereageerd.



Gert-Jan liet gisteren meteen weten dat hij ‘springlevend’ is. ,,Lieve mensen, met mij is niks aan de hand, ik ben springlevend. En ben er blij mee", aldus de acteur via de officiële pagina van Ernst, Bobbie en de Rest. ,,Iemand heeft een erg vervelende, stomme grap uit gehaald, denk ik. Liefs aan allemaal, Gert-Jan.”



De pagina waar het neppe overlijdensbericht op werd verspreid, was niet het officiële kanaal van de kinderzenders. Inmiddels is die pagina verwijderd.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!