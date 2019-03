Boeddha's door de regio: 'Bij ons moet het beeldje goed bij de bank passen'

Thomas Nondh Jansen (33) was twee jaar oud toen hij uit Thailand naar Nederland kwam. Als geadopteerd kind groeide hij op in een Nederlands gezin. In zijn werk als fotograaf onderzoekt hij zijn adoptie uit Thailand.



Twee jaar geleden begon hij aan zijn project De Hollandse Boeddha. ,,Heel Nederland reis ik door op zoek naar boeddhabeelden in het landschap. Ik vind het gek en het verwondert mij. Door mijn adoptie weet ik welke status, rituelen en gebruiken in Thailand bij een boeddha horen, maar in Nederland moet een boeddha vooral bij de bank passen.''