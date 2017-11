Boefje van weleer is zijn miljoenen kwijt

Om de ellendige thuissituatie te ontvluchten, meldde Ligthart zich al op 15-jarige leeftijd bij de marine aan en tekende meteen voor zes jaar. De verhalen uit die tijd zijn smeuïg. Zo liet hij zich in een haven in Australië door zijn collega's wijsmaken dat hij zijn duim moest opsteken naar een politieman en 'You fucking bastard' moest roepen. ,,Ik kreeg met zo'n lange lat toch een klap op mijn kop."



Terug aan wal verdiende de gewiekste Ligthart zijn geld met zeer uiteenlopende dingen. Hij werkte als drummer in Frankrijk, was clown en imiteerde Elvis Presley. Goud geld verdiende hij in de schoonmaakbranche. Hij adviseerde bedrijven hoe ze flink konden bezuinigen en pakte daar een percentage van. Het Kurhaus en KLM behoorden tot zijn klanten. ,,Een kwestie van helder nadenken", was zijn geheim. ,,Ik had geen papieren, heb niets eens de lagere school afgemaakt."



Ligthart begon uiteindelijk zelf een schoonmaakbedrijf, had later onder meer ook nog een uitzendbureau, een slagerij en een wegrestaurant. De guldens en euro's stroomden binnen. Hij woonde in een verbouwde boerderij, had een boot en reed in dure Amerikaanse auto's. ,,Ik heb altijd met geld gegooid. Ik kocht alles wat los en vast zat."



Hij kwam in een vrije val terecht, toen hij in 2004 ziek werd. Hij leed aan een vorm van leukemie. ,,De rode bloedlichaampjes vraten elkaar op", legt Ligthart het op zijn manier uit. ,,Ik kreeg zware medicijnen, en daar werd ik helemaal gek van. Ik ging onverantwoorde zaken doen en raakte alles kwijt."