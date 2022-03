Boek over band Shocking Blue en Mariska Veres in de maak: ‘Wil voorkomen dat zij in vergetelheid raken’

Agenten Jan en Bert lopen van Dam naar Vredespa­leis om Oekraïners hart onder de riem te steken

Net als veel andere Nederlanders wilden ook deze politieagenten hun steun betuigen aan de bevolking van Oekraïne die ongevraagd in een oorlog verzeild is geraakt. Jan (55) en Bert (62) bedachten een wel heel bijzondere actie. Zij liepen donderdag 60 kilometer vanaf de Dam in Amsterdam naar het Vredespaleis in Den Haag en zamelden zo geld in.

3 maart