Boek over NK flipperen en bubbelvoetbal

Prutmarathon en bubbelvoetbal... Nooit van gehoord!

,,Je bent niet de enige, maar wij Nederlanders - tenminste: de mannen - mogen dan niet goed genoeg zijn voor het WK voetbal in Rusland, er zijn genoeg sporten waarin we wél uitblinken. Kampioenschappen als prutmarathon en boerengolf zijn helaas vaak onderbelicht. Mijn fotoboek moet daar verandering in brengen.’’

Hoe kwam u op het idee?

,,Jaren geleden zag ik bij De Wereld Draait Door een item over het NK frikandel eten. Ik ben toen gaan zoeken naar andere bijzondere kampioenschappen en die waren er in overvloed.’’

Hoeveel NK’s heeft u gefotografeerd voor het boek?

,,Bijna vijftig.’’

Is het boek grappig bedoeld?

,,Nee, zeker niet. De Zege In Zicht is een ode aan de organisatoren van Nederlandse kampioenschappen, aan de scheidsrechters, de vrijwilligers en bovenal aan de deelnemers. Het boek staat vol foto’s, inclusief treffende teksten over de sporter, hobbyist of vakman die er alles aan heeft gedaan om mee te doen. Voor de ene deelnemer is meedoen genoeg, de ander wil de beste zijn en kampioen worden.’’