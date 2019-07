Boek over vrouwengezin Saar, Roos en de mama's: ‘Gewoon, maar toch ook een beetje bijzonder’

Binnenlopen bij Saar, Roos en de mama’s, is als binnenlopen in een soort Villa Kakelbont. In de keuken van de Haagse woning hangt een schommel, daarachter staat een klimrek en op de muur hangt een kunstwerk gemaakt van tijdschriften- en krantenknipsels. In de tuin staat een boomhut, een boom heeft een gebreid jasje aan, Roos (4) springt op een trampoline in de voortuin terwijl Saar (6) druk op zoek is naar de roze elastiek. ,,Waar is mijn elastiek, mami?” ,,Ik ben aan het praten, mama is binnen”, antwoordt die.



Zo gaat het bij huize Vriends. ,,We zijn een normaal gezin, net zoals iedereen, maar toch ook een beetje bijzonder.” Zegt Julia (38). Dit gezin lijkt te stralen, het is alsof de zon in hun tuin een beetje extra schijnt, maar dat betekent niet dat ze geen moeilijkheden met zich meedragen. ,,Je kan dat je leven laten overnemen, maar je kan het ook gewoon in de ogen kijken en verdergaan.” Vertelt mama Dagmar (42). Als er iemand is van wie ze dat leerde, is het wel van haar vrouw Julia. Die is een spring-in-’t-veld. Ze is open, vrolijk en volgt te allen tijde haar intuïtie. Dagmar: ,,Ze is de meest vrije persoon die ik ken.” Daaraan voegt ze nog allerlei zwijmelzinnen toe die zo in een liefdesbrief zouden kunnen.